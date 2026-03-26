Erdene Resource Development stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Erdene Resource Development hat am 24.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 CAD gegenüber -0,060 CAD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,130 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Erdene Resource Development ein Ergebnis je Aktie von -0,120 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at