16.10.2025 20:04:39

Erdnusseis-Riegel zurückgerufen - mögliche Glassplitter

HAMBURG (dpa-AFX) - Wegen möglicher Glassplitter ruft Edeka das Produkt "Gut & Günstig Crunchy Peanut Ice Cream" in der 6x53-Milliliter-Packung zurück. Betroffen sei Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23. Mai 2027, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Riegeln Glasstücke befinden. Vom Verzehr werde daher abgeraten. Der Artikel sei überwiegend bei Edeka und Marktkauf verkauft worden. Läden im Saarland und in Südhessen sowie größtenteils in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz seien nicht betroffen.

Die betroffenen Märkte haben die Ware nach Angaben des Unternehmens bereits aus dem Verkauf genommen. Kundinnen und Kunden könnten das Eis gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Kassenbon zurückgeben./lif/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
12.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.10.25 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.10.25 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzen im Blick: US-Börsen geben nach -- ATX geht unverändert aus dem Handel -- DAX letztlich fester -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street entwickelt sich am Donnerstag schwächer. An den Börsen in Fernost ging es in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen