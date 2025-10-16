Erdnusseis-Riegel zurückgerufen - mögliche Glassplitter

HAMBURG (dpa-AFX) - Wegen möglicher Glassplitter ruft Edeka das Produkt "Gut & Günstig Crunchy Peanut Ice Cream" in der 6x53-Milliliter-Packung zurück. Betroffen sei Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23. Mai 2027, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Riegeln Glasstücke befinden. Vom Verzehr werde daher abgeraten. Der Artikel sei überwiegend bei Edeka und Marktkauf verkauft worden. Läden im Saarland und in Südhessen sowie größtenteils in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz seien nicht betroffen.

Die betroffenen Märkte haben die Ware nach Angaben des Unternehmens bereits aus dem Verkauf genommen. Kundinnen und Kunden könnten das Eis gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Kassenbon zurückgeben./lif/DP/he