Erdogan ruft im Erdbebengebiet den Notstand aus

Istanbul (Reuters) - Einen Tag nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei ruft Präsident Recep Tayyip Erdogan den Notstand aus.

Er gelte für drei Monate in zehn betroffenen Provinzen im Süden des Landes, sagte Erdogan am Dienstag. Zugleich erklärte er die Region zum Katastrophengebiet. 70 Länder hätten inzwischen Hilfe bei den Such- und Rettungsmaßnahmen angeboten, sagte Erdogan weiter. Die Regierung plane zudem, von den schweren Erdstößen betroffene Menschen vorübergehend in Hotels in der westlich gelegenen Tourismusmetropole Antalya unterzubringen. Die Zahl der Todesopfer in der Türkei stieg seinen Angaben zufolge inzwischen auf 3549. Im benachbarten Syrien starben bei den Erdstößen mehr als 1400 Menschen. Das Beben vom Montag war das schwerste in der Türkei seit einem Beben ähnlicher Stärke im Jahr 1999, bei dem mehr als 17.000 Menschen ums Leben kamen.

(Bericht von Ezgi Erkoyun und Ali Kucukgocmen, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)