Erdogan zieht Wahlen in der Türkei auf den 14. Mai vor

Ankara (Reuters) - Präsident Recep Tayyip Erdogan zieht die Parlaments- und Präsidentenwahlen auf den 14. Mai vor.

"Nach einer umfassenden Bewertung betrachten wir den 14. Mai als das beste Datum für die Abstimmung", sagte Erdogan am Montag nach einem Kabinettstreffen. Sollte das Parlament der Entscheidung zustimmen, werde man glücklich sein. Sollte dies nicht der Fall sein, wolle Erdogan seine Autorität als Präsident nutzen, um den Wahltermin vorzuverlegen. Die nächsten Parlamentswahlen in der Türkei waren ursprünglich für Mitte Juni vorgesehen.

Erdogan steht mit seiner islamisch-konservativen AKP bei den Wahlen womöglich vor der größten Herausforderung in seinen zwei Jahrzehnten an der Spitze der Türkei. Umfragen deuten auf ein enges Rennen hin. Die regierende AKP dürfte demnach zwar wohl stärkste Kraft im Parlament bleiben. Aber in den Zustimmungswerten liegt Erdogan gegenüber einigen potenziellen Gegenkandidaten zurück.

(Bericht von Ece Toksabay und Hüseyin Hayatsever, geschrieben von Birgit Mittwollen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)