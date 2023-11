Erdogan zu Deutschland-Besuch aufgebrochen

ISTANBUL (dpa-AFX) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist zu seiner Reise nach Deutschland aufgebrochen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. In Berlin will der türkische Staatschef erst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen. Anschließend stehen ein Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie ein Abendessen auf dem Programm. Die Abreise ist für den Abend geplant.

Der Deutschland-Besuch Erdogans ist auch wegen dessen scharfen Verbalattacken gegen Israel seit Beginn des Gaza-Kriegs umstritten. Er warf dem Land einen "Genozid" in dem Küstenstreifen vor und bezeichnete die Terrororganisation Hamas als "Befreiungsorganisation". Scholz hat die Verbalattacken Erdogans als "absurd" zurückgewiesen./apo/DP/mis