Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirket: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirket veröffentlichte am 17.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,26 TRY. Im Vorjahresquartal waren 0,400 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 60,99 Milliarden TRY – ein Plus von 10,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirket 55,11 Milliarden TRY erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,080 TRY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,00 TRY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 208,91 Milliarden TRY – das entspricht einem Zuwachs von 2,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 204,06 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at