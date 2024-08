Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirket legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirket hat sich am 16.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,30 TRY beziffert, während im Vorjahresquartal -1,180 TRY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 50,47 Milliarden TRY gegenüber 37,35 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at