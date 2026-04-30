30.04.2026 06:31:29

Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirket präsentierte Quartalsergebnisse

Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirket lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 TRY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirket ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,060 TRY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59,68 Milliarden TRY – ein Plus von 11,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirket 53,54 Milliarden TRY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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