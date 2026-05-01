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01.05.2026 06:31:29
Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi Un legte Quartalsergebnis vor
Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi Un ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi Un die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,37 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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