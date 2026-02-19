19.02.2026 06:31:28

Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi Un hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi Un ein Ergebnis je Aktie von 0,120 USD vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,60 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,44 Milliarden USD.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,020 USD beziffert, während im Vorjahr 0,610 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,28 Milliarden USD – eine Minderung um 14,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,21 Milliarden USD eingefahren.

