eREX gewährte Anlegern Blick in die Bücher

eREX hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,99 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,740 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 48,54 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 37,05 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at