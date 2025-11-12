eREX legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

eREX hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 22,10 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,710 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eREX in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 49,50 Milliarden JPY im Vergleich zu 49,77 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at