eREX: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

eREX äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 20,45 JPY gegenüber -32,170 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 44,63 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 41,19 Milliarden JPY.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 68,36 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 28,65 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat eREX mit einem Umsatz von insgesamt 169,17 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -1,20 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at