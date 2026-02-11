eREX stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

eREX hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 27,55 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 37,31 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 41,44 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 4,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at