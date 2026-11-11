eREX vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

eREX veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 15,86 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eREX 22,10 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 64,35 Milliarden JPY gegenüber 49,50 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at