Apple Aktie

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

29.01.2026 22:47:38

Erfolg des iPhone 17 treibt Apple zu Rekordquartal

CUPERTINO (dpa-AFX) - Die Popularität der neuen iPhone-Modellreihe im vergangenen Weihnachtsgeschäft hat Apple ein Rekordquartal beschert. Der Konzern verdiente in drei Monaten unter dem Strich gut 42 Milliarden Dollar (knapp 35,2 Mrd Euro). Das war ein Gewinnanstieg von knapp 16 Prozent im Jahresvergleich. Der Quartalsumsatz stieg ebenfalls um rund 16 Prozent auf 143,8 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Das iPhone-Geschäft sprang im Jahresvergleich um 23 Prozent auf den Bestwert von 85,3 Milliarden Dollar hoch. Der Konzern nennt schon seit längerer Zeit keine Stückzahlen mehr. Nach Berechnungen von Marktforschern stieß Apple im vergangenen Jahr mit dem iPhone den langjährigen Smartphone-Marktführer Samsung vom Thron.

Die Zahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten. Die Aktie legte im nachbörslichen US-Handel um zwei Prozent zu./so/DP/he

30.01.26 Apple Underweight Barclays Capital
30.01.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Apple Neutral UBS AG
30.01.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 219,20 1,58% Apple Inc.

