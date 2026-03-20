UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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20.03.2026 14:39:30

Erfolg für UBS in den USA: Grünes Licht für die US-Bankenlizenz

Auch die letzte Hürde ist genommen: Die UBS hat in den USA eine nationale Lizenz erhalten. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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