BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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14.04.2026 11:00:00

Erfolgreicher Marktstart der Neuen Klasse: BMW Group mit deutlichem Zuwachs bei Auftragseingängen im ersten Quartal in Europa

+++ BEV-Auftragseingänge in Europa in Q1 rund +40 % über Vorjahr +++ Absatzvolumen vollelektrischer Fahrzeuge in Europa über hohem Niveau des Vorjahres +++ Deutliche Absatzsteigerung im deutschen Markt (+10,7 %) +++ BMW entwickelt sich besser als Gesamtmarkt in China +++ Marke MINI weltweit seit fünf Quartalen auf Wachstumskurs +++ Jochen Goller: „BMW iX3* mit deutlich über 50.000 Auftragseingängen – mehr als jeder 2. bestellte BMW X3 ist vollelektrisch.“ ...Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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