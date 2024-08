Erfolgreicher Testeinsatz humanoider Roboter im BMW Group Werk Spartanburg

BMW Group Werk Spartanburg und das kalifornische Robotikunternehmen Figure testen Einsatz humanoider Roboter in der Produktion +++ Neueste Roboter-Generation Figure 02 absolviert erfolgreichen Probelauf in realem Produktionsumfeld (Video) +++ Vorstand Nedeljković: „Eruieren die Einsatz-möglichkeiten humanoider Roboter in der Produktion“ +++ Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW