12.01.2026 10:15:00

Erfolgreiches Jahr für MINI: Deutliche Absatzsteigerung in allen Regionen - mehr als 100.000 vollelektrische Fahrzeuge im Jahr 2025 ausgeliefert.

+++ Mit 288.290 ausgelieferten Fahrzeugen liegt MINI deutlich über dem Vorjahr +++ Wachstum über alle weltweiten Vertriebsregionen hinweg +++ Über 100.000 vollelektrische MINI Modelle 2025 ausgeliefert +++ Jeder dritte verkaufte MINI ist vollelektrisch +++ Submarke John Cooper Works setzt Erfolg fort +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
06:46 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
09.01.26 BMW Underweight Barclays Capital
07.01.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
05.01.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
