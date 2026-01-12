Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
12.01.2026 10:15:00
Erfolgreiches Jahr für MINI: Deutliche Absatzsteigerung in allen Regionen - mehr als 100.000 vollelektrische Fahrzeuge im Jahr 2025 ausgeliefert.
+++ Mit 288.290 ausgelieferten Fahrzeugen liegt MINI deutlich über dem Vorjahr +++ Wachstum über alle weltweiten Vertriebsregionen hinweg +++ Über 100.000 vollelektrische MINI Modelle 2025 ausgeliefert +++ Jeder dritte verkaufte MINI ist vollelektrisch +++ Submarke John Cooper Works setzt Erfolg fort +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
