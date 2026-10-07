Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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07.10.2026 14:28:49
Erfreuliche Signale aus Europa: Schwaches China-Geschäft zehrt an Mercedes
Auf dem größten Automarkt der Welt bringt Mercedes im Sommer ein Drittel weniger Autos an die Kunden als im Vorjahr. In anderen Regionen legt die Marke mit dem Stern hingegen zu. Ein großes Plus verbucht der Konzern bei E-Autos.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
09:28
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
07.10.26
|XETRA-Handel LUS-DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach (finanzen.at)
|
07.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.10.26
|Metall-Tarifstreit Baden-Württemberg: Arbeitgeber legen kein Angebot vor (dpa-AFX)
|
07.10.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|9,50
|-2,06%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,30
|-1,28%