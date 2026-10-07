Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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07.10.2026 14:28:49

Erfreuliche Signale aus Europa: Schwaches China-Geschäft zehrt an Mercedes

Auf dem größten Automarkt der Welt bringt Mercedes im Sommer ein Drittel weniger Autos an die Kunden als im Vorjahr. In anderen Regionen legt die Marke mit dem Stern hingegen zu. Ein großes Plus verbucht der Konzern bei E-Autos.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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29.09.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
16.09.26 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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