ERG Capital-3 REIT informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ERG Capital-3 REIT hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen BGN aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,0 Millionen BGN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at