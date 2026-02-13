ERG Capital-3 REIT präsentierte Quartalsergebnisse

ERG Capital-3 REIT hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

ERG Capital-3 REIT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz wurde auf 0,0 Millionen EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

ERG Capital-3 REIT hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,06 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ebenfalls 0,06 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at