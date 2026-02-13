|
13.02.2026 06:31:29
ERG Capital-3 REIT präsentierte Quartalsergebnisse
ERG Capital-3 REIT hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
ERG Capital-3 REIT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Der Umsatz wurde auf 0,0 Millionen EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
ERG Capital-3 REIT hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,06 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ebenfalls 0,06 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.