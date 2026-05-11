ERG Capital-3 REIT stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ERG Capital-3 REIT hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz wurde auf 0,0 Millionen EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at