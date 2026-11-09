ERG Capital-3 REIT: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ERG Capital-3 REIT präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

ERG Capital-3 REIT hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen EUR erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen EUR erzielt hatte.

Redaktion finanzen.at