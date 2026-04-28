SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
|
28.04.2026 16:31:00
Ergawealth Advisors Builds Significant Position in First Trust BuyWrite Income ETF, According to Recent SEC Filing
According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated April 27, 2026, Ergawealth Advisors, Inc. increased its position in First Trust BuyWrite Income ETF (NASDAQ:FTHI) by 270,130 shares. The quarter-end value of this stake rose by $4.79 million, reflecting both trading activity and market price changes.This FTHI purchase now accounts for 24.02% of Ergawealth Advisors, Inc.’s reportable U.S. equity AUM as of March 31, 2026.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SEC S.p.A.
Analysen zu SEC S.p.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.