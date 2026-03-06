Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
06.03.2026 08:20:58
Ergebnis deutlich gesteigert: Lufthansa feiert im "Übergangsjahr" einen Rekordumsatz
Bei der größten deutschen Airline geht es aufwärts: Das Betriebsergebnis steigt im vergangenen Jahr um fast 20 Prozent. Auch bei der Kernmarke vermeldet die Lufthansa Fortschritte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
06.03.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.at)
|
06.03.26
|Piloten leiten Urabstimmung bei Eurowings ein (dpa-AFX)
|
06.03.26
|ROUNDUP 2: Mehr Flugmöglichkeiten aus Nahost - Unsicherheit bleibt (dpa-AFX)
|
06.03.26
|ROUNDUP: Mehr Flugmöglichkeiten aus Nahost - Unsicherheit bleibt (dpa-AFX)
|
06.03.26
|ROUNDUP 2: Lufthansa wittert neben Risiken auch Chancen aus Nahostkrise (dpa-AFX)
|
06.03.26
|OFFIZIELLE KORREKTUR/Lufthansa: Linienflug nach Riad abgebrochen (dpa-AFX)
|
06.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zurück (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Lufthansa Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Lufthansa Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Lufthansa Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|8,16
|-0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.