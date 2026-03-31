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31.03.2026 12:33:38
Erhohlung bei Digital-Werten: Aktien von Bechtle, CANCOM und Nagarro springen an
Anleger schöpfen im IT-Bereich Hoffnung trotz der konjunkturell schwierigen Rahmenbedingungen, auf die seit Februar vor allem Bechtle mit ernüchternden Zielen hingewiesen hatte. Neben Bechtle hatte auch CANCOM auf den sprunghaften Anstieg der Speicherchip-Preise und verlängerte Lieferzeiten hingewiesen. Der Bechtle-Kurs hatte im März das niedrigste Niveau seit 2019 erreicht und jener von CANCOM ein Tief seit 2016. Nagarro hatten sich sogar ihrem Rekordtief angenähert.
Alle drei Aktien hatten sich in den vergangenen Tagen schon erholt, wobei dies CANCOM besonders deutlich gelungen war. Die Titel des SDAX-Titels haben seit ihrem März-Tief etwa 20 Prozent zugelegt, gefolgt von Bechtle aus dem MDax mit 17,5 Prozent. Nagarro hinkte in den vergangenen Tagen mit etwa zehn Prozent Plus etwas hinterher.
CANCOM hatte Ende März signalisiert, dass das Unternehmen trotz Lieferengpässen wieder Wachstum erwartet. Vereinzelt wurden auch Analysten optimistischer. So hatte die Berenberg Bank den Bechtle-Aktien vor einer Woche eine Kaufempfehlung ausgesprochen in der Erwartung, dass das Geschäft besser laufe als es der Ausblick vermuten lasse. Der Analyst Andreas Wolf hatte Bechtles Ziele als konservativ eingeschätzt angesichts rekordhoher Auftragsbestände. Der Experte betonte, dass er in der Chip-Knappheit auch eher eine Chance sieht.
/tih/bek/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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