Erholung auf Chinas Automarkt stockt

PEKING (dpa-AFX) - Die Erholung im wichtigen Automarkt China kommt ins Stocken. Im Juni wurden in der Volksrepublik 1,6 Millionen Pkw, SUV und Minivans an die Endkunden verkauft und damit 5,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Donnerstag in Peking mitteilte. Schon im Mai hatte es nach Daten des Verbands nur noch ein kleines Plus bei den Verkäufen gegeben. China ist mit Abstand der wichtigste Einzelmarkt der deutschen Autokonzerne Volkswagen, Daimler und BMW. Die VW-Töchter Porsche und AUDI, aber auch Mercedes-Benz und BMW können sich vom Massenmarkt in dem Land oft abkoppeln, weil sie vorwiegend auf teurere Marktsegmente ausgerichtet sind.

Vorläufige Daten des Herstellerverbands CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) aus der vergangenen Woche hatten für Juni bereits einen Rückgang angedeutet. Der Herstellerverband bezieht auch Nutzfahrzeuge ein und misst den Absatz der Hersteller an die Händler. Insgesamt sank der Absatz im Juni den Eckdaten zufolge um 16,3 Prozent auf 1,93 Millionen Fahrzeuge./men/eas