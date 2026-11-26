UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
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26.11.2026 11:56:00
Erholung der heimischen Industrie hält an
Der Einkaufsmanagerindex liege "weiterhin klar über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten", so Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer. "Für die leichte Abschwächung des Tempos waren in erster Linie die weniger dynamischen Auftragseingänge verantwortlich. Dennoch weiteten die Unternehmen ihre Produktion kräftig aus und erhöhten ihren Personalstand so stark wie zuletzt zu Jahresbeginn 2023. Gleichzeitig verschärften sich die Lieferengpässe weiter, während der Kostendruck auf hohem Niveau etwas nachließ."
Lagerbestände nehmen zu
Die Lagerbestände nahmen weiter zu. Hier wurden insbesondere die Fertigwarenlager deutlich aufgebaut. "Der weitere Aufbau der Fertigwarenlager zeigt, dass die Unternehmen ihre Lieferfähigkeit gezielt stärken", sagte Bankökonom Walter Pudschedl. "Entscheidend wird jedoch sein, dass die Auftragseingänge auch in den kommenden Monaten ausreichend zulegen, um einen übermäßigen Lageraufbau zu vermeiden."
"Trotz geopolitischer Unsicherheiten, längerer Lieferzeiten und des hohen Kostendrucks haben sich die Geschäftserwartungen der heimischen Industriebetriebe weiter aufgehellt", so Bruckbauer. In den kommenden zwölf Monaten rechnen die Unternehmen mehrheitlich mit einer höheren Produktion. "Zusammen mit dem freundlicheren internationalen Umfeld und den positiven Impulsen aus Deutschland spricht dies für eine Fortsetzung der Industrieerholung. Die schwächere Auftragsdynamik deutet allerdings zumindest kurzfristig auf ein eher geringes Wachstumstempo hin."
rst/kre
ISIN IT0005239360 WEB http://www.bankaustria.at
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