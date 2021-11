Erholung von HelloFresh-Aktien deutlich ausgebremst

Die zuletzt kräftige Erholung der Papiere von HelloFresh hat am Freitag bei rund 90 Euro ihr Ende gefunden.

Vom Tief seit Mai Anfang des Monats waren die Aktien des Kochboxenanbieters HelloFresh bis dahin wieder um über 30 Prozent geklettert. Nun kommen sie vom Tageshoch um fast 9 Prozent zurück.

Am Morgen hatte die Expertin Miriam Adisa von Morgan Stanley auch mit ihrem auf 77 Euro erhöhten Kursziel noch deutliche Rückschlagsrisiken signalisiert. Im Fokus stehe nun der Ausblick auf das kommende Jahr auf dem Kapitalmarkttag Anfang Dezember. Das Unternehmen habe recht positive Signale für die Umsätze gesendet, sich aber in puncto Profitabilität kaum in die Karten schauen lassen. Laut Adisa halten sich zudem die Sorgen hartnäckig, wie es nach der COVID-Pandemie mit den Aufträgen weitergeht.

Am Vortag wurde über den Bundesanzeiger bekannt, dass der Hedgefonds Citadel Europe eine Leerverkaufsposition aufgebaut hat.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)