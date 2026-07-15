ERI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ERI hat sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 45,24 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 33,52 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat ERI im vergangenen Quartal 7,09 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ERI 5,99 Milliarden JPY umsetzen können.

ERI hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 139,41 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 56,44 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat ERI mit einem Umsatz von insgesamt 24,70 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 19,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 24,99 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at