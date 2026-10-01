ERI legte Quartalsergebnis vor

ERI hat am 30.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 23,38 JPY gegenüber 22,88 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,85 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5,38 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at