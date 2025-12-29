|
ERI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
ERI hat am 26.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 99,05 JPY. Im letzten Jahr hatte ERI einen Gewinn von 37,34 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 5,98 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,87 Milliarden JPY umgesetzt.
