Ericsson Aktie
WKN: 850001 / ISIN: SE0000108656
|Zahlen präsentiert
|
23.01.2026 09:59:38
Ericsson-Aktie weit im Plus: Ergebnis überrascht positiv - Dividende soll steigen
Ericsson verzeichnete beim Umsatz zwar einen Rückgang um fünf Prozent auf 69,3 Milliarden Kronen. Organisch, sprich bereinigt um Wechselkurs- sowie Portfolioeffekte, stiegen die Erlöse jedoch um sechs Prozent. Dabei profitierte der Konzern vom Wachstum in der wichtigen Netzwerksparte. Ein schwächeres Geschäft in Nord- und Südamerika sowie Nordostasien konnte dabei durch andere Regionen aufgefangen werden. Unter dem Strich legte der Gewinn um 76 Prozent auf 8,6 Milliarden Kronen zu.
Ericsson mit Kurssprung nach Zahlen
Die Aktie von Ericsson hat im frühen Handel am Freitag kräftig zugelegt. Zuletzt sprang der Kurs um 9,7 Prozent auf 8,99 Kronen. Er erreichte damit den Bereich von Anfang November.
Die Analysten von Jefferies verwiesen auf die Zahlen zum vierten Quartal. Der Umsatz habe ihre Erwartungen ebenso übertroffen wie die Marge auf den operativen Gewinn (Ebit). Zudem habe der Telekomausrüster die Dividende erhöht und erstmals einen Aktienrückkauf vorgeschlagen.
Die Experten von JPMorgan sprachen von einer starken operativen Entwicklung.
/err/men/jha/
STOCKHOLM (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
|
09:54
|AKTIE IM FOKUS: Ericsson mit Kurssprung nach Zahlen (dpa-AFX)
|
22.01.26
|Ausblick: Ericsson präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.01.26
|Erste Schätzungen: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Ausblick: Ericsson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
02.10.25
|China curbs use of Nokia and Ericsson in telecoms networks (Financial Times)
|
02.10.25
|China curbs use of Nokia and Ericsson in telecoms networks (Financial Times)
|
29.09.25
|Erste Schätzungen: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
|05.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|22.07.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.25
|Ericsson Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.04.25
|Ericsson Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|22.07.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.25
|Ericsson Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.04.25
|Ericsson Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.24
|Ericsson Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.24
|Ericsson Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|16.04.25
|Ericsson Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.25
|Ericsson Sell
|UBS AG
|08.04.25
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Ericsson Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.25
|Ericsson Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.25
|Ericsson Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
|8,72
|6,71%