Ericsson Aktie
WKN: 850001 / ISIN: SE0000108656
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14.07.2026 12:19:00
Ericsson ends up on the wrong side of memory-chip price spike. The stock slumps.
Ericsson shares on Tuesday saw their worst reaction to earnings in nearly three years after the telecom-equipment maker revealed that rising component costs were eating away at margins — likely the huge surge in memory-chip prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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