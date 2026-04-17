Ericsson Aktie

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WKN: 850001 / ISIN: SE0000108656

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17.04.2026 08:02:10

Ericsson first-quarter profit misses estimates on sluggish sales

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