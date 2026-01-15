Ericsson Aktie
WKN: 850001 / ISIN: SE0000108656
|
15.01.2026 13:44:25
Ericsson Moves To Cut Up To 1,600 Jobs In Sweden
This article Ericsson Moves To Cut Up To 1,600 Jobs In Sweden originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
