Ericsson Nikola Tesla dd gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ericsson Nikola Tesla dd stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 4,00 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,16 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59,2 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 54,8 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at