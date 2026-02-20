Ericsson Nikola Tesla dd lud am 17.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Ericsson Nikola Tesla dd hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,79 EUR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 73,0 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 10,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 13,00 EUR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Ericsson Nikola Tesla dd ein Gewinn pro Aktie von 11,76 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 238,59 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 249,47 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at