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22.10.2026 06:31:29
Ericsson Nikola Tesla dd stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ericsson Nikola Tesla dd stellte am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 3,00 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ericsson Nikola Tesla dd 4,00 EUR je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Ericsson Nikola Tesla dd 73,2 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 54,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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