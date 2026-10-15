Ericsson Aktie
WKN: 850001 / ISIN: SE0000108656
|
15.10.2026 16:07:29
Ericsson Plans Price Hikes As AI Boom Drives Up Equipment Costs
This article Ericsson Plans Price Hikes As AI Boom Drives Up Equipment Costs originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
|
15.10.26
|ROUNDUP: Ericsson überrascht mit Ergebnis - Warnt aber vor steigenden Kosten (dpa-AFX)
|
14.10.26
|Ausblick: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.09.26
|Erste Schätzungen: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|Ericsson verdient weniger: Steigende Kosten drücken auf die Bilanz - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
14.07.26
|ROUNDUP: Netzwerkausrüster Ericsson verdient weniger - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
14.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Ericsson unter Druck - Aussichten enttäuschen (dpa-AFX)
|
13.07.26
|Ausblick: Ericsson verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.06.26
|Erste Schätzungen: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
|23.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Ericsson Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|22.07.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Ericsson Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|22.07.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Ericsson Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|16.04.25
|Ericsson Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.25
|Ericsson Sell
|UBS AG
|22.07.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.25
|Ericsson Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.25
|Ericsson Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
|9,40
|-1,03%
|Telefon AB L.M.Ericsson (A)
|9,52
|-2,16%
|Telefon AB L.M.Ericsson (B) (spons. ADRs)
|9,25
|-1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.