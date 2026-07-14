Top's Aktie
WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
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14.07.2026 10:20:13
Ericsson Q2 profit tops expectations, warns on AI costs
Ericsson reported a fall in adjusted operating profit to 6.52 billion Swedish crowns (US$671.70 million) for the second quarterWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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