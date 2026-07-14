Ericsson Aktie
WKN: 850001 / ISIN: SE0000108656
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14.07.2026 20:50:12
Ericsson Says AI Boom Is Driving up Component Costs, Will Hit Results in Coming Quarters
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