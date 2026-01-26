26.01.2026 06:31:29

Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite hat Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) im vergangenen Quartal 69,29 Milliarden SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) 72,91 Milliarden SEK umsetzen können.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,77 SEK ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 66,56 Milliarden SEK erwartet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,51 SEK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,010 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 236,68 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 247,88 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 7,96 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 234,38 Milliarden SEK festgelegt.

