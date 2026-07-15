|
15.07.2026 06:31:29
Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) lud am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,22 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) 1,37 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52,69 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 56,13 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Verlusten -- DAX fällt unter 25.000-Punkte-Marke -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend freundlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch zurückhaltend. An der Wall Street geht es nach oben. In Asien wurden zur Wochenmitte teils kräftige Gewinne verzeichnet.