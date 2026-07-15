Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) lud am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,22 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) 1,37 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52,69 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 56,13 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at