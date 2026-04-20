20.04.2026 06:31:29

Ericsson (Telefon LMEricsson) (B): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) präsentierte am 17.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,24 SEK erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 49,33 Milliarden SEK, gegenüber 55,03 Milliarden SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,35 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

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