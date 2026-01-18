Ericsson Aktie
WKN: 850001 / ISIN: SE0000108656
|
18.01.2026 18:08:00
Ericsson will sich von 1600 Mitarbeitern trennen
Der Telekommunikationsausrüster kündigt in einer Pressemitteilung Personalabbau bei 1600 Beschäftigten in Schweden an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
Analysen zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
|05.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|22.07.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.25
|Ericsson Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.04.25
|Ericsson Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
|8,16
|-0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.