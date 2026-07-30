Erie Indemnity Co Reveals Advance In Q2 Bottom Line

(RTTNews) - Erie Indemnity Co (ERIE) reported a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line came in at $180.294 million, or $3.45 per share. This compares with $174.685 million, or $3.34 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 2.7% to $1.089 billion from $1.060 billion last year.

Erie Indemnity Co earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $180.294 Mln. vs. $174.685 Mln. last year. -EPS: $3.45 vs. $3.34 last year. -Revenue: $1.089 Bln vs. $1.060 Bln last year.