Erie Indemnity Aktie
WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021
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30.07.2026 22:48:28
Erie Indemnity Co Reveals Advance In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - Erie Indemnity Co (ERIE) reported a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $180.294 million, or $3.45 per share. This compares with $174.685 million, or $3.34 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.7% to $1.089 billion from $1.060 billion last year.
Erie Indemnity Co earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $180.294 Mln. vs. $174.685 Mln. last year. -EPS: $3.45 vs. $3.34 last year. -Revenue: $1.089 Bln vs. $1.060 Bln last year.
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